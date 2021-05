Serie A, le quote della terz'ultima giornata di campionato

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - L'Inter parte nettamente favorita secondo gli esperti di Sisal Matchpoint che la vedono vittoriosa a 1,70, contro il 4,75 romanista, mentre il pareggio si gioca a 4,00. Inter e Roma hanno una striscia aperta in campionato di sei pareggi consecutivi. Così, se l'Over, a 1,52, appare assai più probabile dell'Under, in quota a 2,40, occhio al risultato esatto di 2-2, uscito in tre delle ultime cinque occasioni: un punteggio identico, domani sera, pagherebbe 13 volte la posta. Romelu Lukaku ha una gran voglia di sbloccarsi. Ipotesi assai probabile, tanto che la rete numero 22 del bomber dell'Inter in campionato è a 2,00. La Roma punterà ancora su Borja Mayoral: lo spagnolo a segno si gioca a 3,75. La Juventus, scivolata al quinto posto in classifica, dopo il crollo interno contro il Milan, vola a Sassuolo contro una formazione in grande salute. I numeri dicono che i bianconeri hanno vinto in 11 dei 15 confronti in Serie A e, proprio per questo, gli esperti di Sisal Matchpoint li vedono ancora vincenti a 1,70 contro il 4,75 dei padroni di casa: il pareggio che si gioca a 4,00. Negli ultimi quattro incroci, sia bianconeri che neroverdi hanno sempre trovato la via della rete: ecco che l'opzione Goal, a 1,52, si fa preferire al No Goal, dato a 2,40. Una doppietta di CR7 al Sassuolo è in quota a 4,75. Gli emiliani si affideranno ancora al giovane Giacomo Raspadori. Vedere ancora una volta il giovane attaccante nel tabellino dei marcatori, paga 4 volte la posta. Napoli e Udinese aprono questa sera il terz'ultimo turno di campionato: azzurri vincenti a bassa quota, 1,30, rispetto ai friulani, dati a 10. Turno agevole anche per la Lazio contro un Parma già retrocesso: il successo capitolino è a 1,20, contro il 12 del blitz parmense. L'Atalanta di Gasperini vuole consolidare il secondo posto, ospitando un Benevento in profonda crisi: i tre punti nerazzurri sono in quota a 1,18, quelli sanniti a 15. Il Milan prova il doppio blitz sotto la Mole, affrontando il Torino: il successo rossonero si gioca a 1,85, quello granata 3,75. (ANSA).