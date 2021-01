Serie A, lunedì sarà pubblicato il bando per i diritti tv 21/24: la Lega spera di ricavare oltre 1 miliardo

Con l'avvento del nuovo anno, la Lega Serie A pubblicherà il bando d'asta per i diritti televisivi domestici 2021-2024 per quanto riguarda il campionato di Serie A. Dopodomani, lunedì 4 gennaio, sul sito della Lega sarà visibile il bando, che scadrà a fine mese e prevede pacchetti e cifre. La speranza, come riporta Repubblica.it, è che venga superata la cifra di un miliardo a stagione, ma nel probabile caso in cui non ci si riesca ci saranno poi trattative private con Sky, Dazn, Amazon Prime eccetera.