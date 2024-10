Serie A, manita della Fiorentina contro la Roma: finisce 5-1 per i viola

Nel posticipo delle 20.45 della domenica sera di Serie A, La Fiorentina travolge la Roma di Juric per 5-1. Goleada della Viola grazie alla doppietta di Kean, Beltran, Bove e Hummels (autogol) per i viola. Per i giallorossi a nulla è servito il primo sigillo italiano di Koné nel primo tempo.

Le brutte notizie sembrano non finire mai per la Roma di questa sera e al minuto 71 il divario si è fatto ancora più pesante: Hummels non festeggia al meglio il tanto atteso esordio in giallorosso, insaccando di testa l’autogol del 5-1. Se già non c’era partita, l’episodio la chiude del tutto e il finale è una lenta attesa del triplice fischio. Che sancisce una rotonda vittoria di una Fiorentina che sogna in grande. La Roma, invece, si è sciolta.