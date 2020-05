Serie A, martedì l'Assemblea di Lega: club contrari all'ipotesi playoff e playout

Tanti incontri in programma nei prossimi giorni per il calcio italiano. Nella giornata di domani il Comitato Tecnico Scientifico del Governo riceverà il protocollo stilato dagli esperti di Lega e FIGC per la ripartenza della Serie A e giovedì il ministro Spadafora - durante l'incontro con i vertici del calcio - dovrebbe indicare una data per la ripresa

Previsto invece per martedì l'incontro in Assemblea tra i club di Serie A, che in quella occasione ribadiranno la loro contrarietà di base all'ipotesi playoff e playout. Si tratta del piano B della Federazione qualora non ci fosse il tempo per completare l'intero calendario. A riportarlo è La Repubblica.