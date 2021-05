Serie A, match infinito allo Stadium: Juve batte Inter 3-2. La classifica aggiornata

Dopo un match incredibile e ricchissimo di episodi da moviola, la Juventus è riuscita a battere per 3-2 l’Inter nella sfida valida per la 37esima giornata di Serie A.

Apre le marcature Cristiano Ronaldo, veloce nel ribadire in rete il rigore respintogli da Handanovic; pareggia poco dopo Lukaku, sempre su calcio di rigore. Prima della fine dei 45 minuti, è Cuadrado a riportare davanti i bianconeri. Juve in vantaggio di un goal ad inizio secondo tempo, ma sotto di un uomo per l’espulsione per doppio giallo di Bentancur. L’Inter trova il pareggio a 6 minuti dalla fine con un autogoal di Chiellini, convalidato dopo controllo al VAR. Due minuti dopo, però, l’episodio decisivo: fallo di Perisic in area e altro rigore per la Juve trasformato, questa volta, da Cuadrado. L’espulsione nel recupero di Brozovic non cambia le cose: la Juventus vince 3-2 e resta in corsa per la Champions League. Tale risultato inficia indirettamente la qualificazione del Milan, ma i rossoneri hanno in pugno il loro destino perché, battendo il Cagliari, si qualificherebbero direttamente alla massima competizione europea.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 85

Atalanta 78

Milan 75*

Juventus 75

Napoli 73*

Lazio 67**



* Una partita in meno

** Due partite in meno