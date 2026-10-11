Serie A, il Milan è la squadra con più gol segnati da calciatori subentranti. Il Sassuolo invece...

Serie A, il Milan è la squadra con più gol segnati da calciatori subentranti. Il Sassuolo invece...MilanNews.it
Oggi alle 12:37News
di Enrico Ferrazzi
Il Milan sarà impegnato stasera in casa del Sassuolo. Quella rossonera è la squadra di A con più gol segnati da calciatori subentranti

In vista di Sassuolo-Milan di questa sera alle 18, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste curiosità sulle due squadre: 

"Sassuolo sempre a segno nelle 7 gare ufficiali disputate nella stagione 2026/27: 13 le reti complessive realizzate dai neroverdi.

Sassuolo squadra con più gol subiti da calciatori subentranti (4).

Milan squadra con più gol segnati da calciatori subentranti (5, come la Juventus).

Milan tra le 4 squadre ancora imbattute, insieme a Inter, Roma e Lazio.

Il Milan ha realizzato 8 dei 10 gol segnati in campionato tra il 61’ e il 75’ di gioco.

L’ultima sconfitta esterna del Milan tra la scorsa e l’attuale stagione è arrivata proprio contro il Sassuolo: risultato finale di 2-0 il 3 maggio scorso in Serie A".

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma1
Assistenti: Palermo - Rossi L.
IV uomo: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it