Serie A - Milan, una sola vittoria a San Siro nelle ultime 5 partite giocate

Il rendimento del Milan a San Siro in questa stagione, come si nota bene dai risultati, non è entusiasmante. Infatti, nelle ultime 5 partite giocate in casa in campionato, i rossoneri di Stefano Pioli hanno vinto una sola volta (4-0 contro il Crotone). Negli altri 4 match, sono arrivate 3 sconfitte (contro Atalanta, Inter e Napoli) e un pareggio acciuffato al 90esimo (contro l’Udinese). Domani arriva la Sampdoria, squadra ostica ma battibile. Il Milan deve invertire il trend non positivo delle ultime partite giocate in casa per difendere al meglio il posto Champions League, che per ora, sta meritando.