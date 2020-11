Guardando a dati e statistiche in avvicinamento alla gara tra Napoli e Milan, in programma domani sera al San Paolo, si può notare come entrambe le formazioni abbiano un importante spirito offensivo. Gli azzurri e i rossoneri, infatti, sono le due squadre di A che sin qui hanno tentato più tiri in porta durante la partita: 19 a match per il Napoli e 17 per il Milan.