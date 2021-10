Serie A, nel girone di ritorno sarà sperimentato il fuorigioco semiautomatico

Dopo essere stato un Paese pioniere del VAR, l'Italia si prepara a svolgere lo stesso ruolo anche per quanto riguarda la tecnologia relativa all'offside. Secondo i colleghi di Sky, nel girone di ritorno di Serie A sarà infatti sperimentato, senza comunicazione col campo e quindi per ora senza impatto sul gioco, il fuorigioco semiautomatico. Con gli ultimi ritrovati scientifici, infatti, si potrebbe arrivare non solo a una revisione della posizione dei giocatori fatta automaticamente dalla macchina a gioco fermo, ma anche a un tracciamento in tempo reale della posizione degli attaccanti rispetto al pallone e al penultimo difensore. In questo modo, dalla sala VAR sarebbe possibile rilevare in tempo reale se c'è o meno una posizione irregolare e intervenire in maniera ancora più rapida.