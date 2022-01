Serie A, nessuno spettatore potrà accedere al settore ospiti fino al prossimo 5 febbraio

Come confermato anche dalla Lega Serie A è stata disposta, in accoglimento alla richiesta effettuata dal governo, la limitazione della capienza degli stadi dalla terza giornata di ritorno fino ad un massimo di 5 mila spettatori. Il provvedimento sarà valido per tutte le gare a partire dal 15 gennaio fino al prossimo 5 febbraio. Allo stesso modo, come si legge nel comunicato diffuso dalla Serie A, nello stesso periodo sarà precluso l'accesso agli impianti nel settore ospiti in conseguenza del divieto di vendita dei biglietti.