Serie A, oggi l'Assemblea in videoconferenza su diritti tv e Superlega. Le ultime sulle offerte

Si terrà quest'oggi in videoconferenza l’assemblea di Lega Serie A che toccherà temi particolarmente importanti per i club del massimo campionato italiano. All’ordine del giorno ci sono infatti le trattative private per i diritti audiovisivi della Serie A, col pacchetto 2 delle dirette a pagamento per il territorio italiano. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, Sky ha deciso di prendere parte alla corsa per l’ultimo pacchetto (difficile che ci siano proposte nettamente superiori agli 87,5 milioni di media già offerti), mentre Mediaset e Discovery non avrebbero presentato richieste per partecipare alla trattativa privata. Tra i temi che saranno discussi in assemblea anche il "progetto Superlega". Il tutto, dopo la lettera di 11 club che avevano chiesto la convocazione di una riunione per analizzare "i gravi atti posti in essere da Juventus, Milan e Inter e le relative conseguenze".