Serie A, oggi nuova assemblea di Lega: si cerca l'intesa con la FIGC sull'indice di liquidità

Nuova giornata di confronto in Lega Serie A. Oggi i club del massimo campionato si riuniranno nuovamente in assemblea, a poco meno di una settimana dal Consiglio Federale. Sul tavolo, uno dei nodi chiave: l'intesa riguardo alle licenze nazionali, dopo che la FIGC ha anticipato l'inserimento dell'indice di liquidità come criterio di ammissione ai campionati. Secondo il Corriere dello Sport, l'obiettivo di via Rosellini è di procedere in sintonia con la Federcalcio, senza strappi ma arrivando a ottenere di raggiungere questa novità in maniera graduale e senza che sia reso troppo penalizzante per società già in difficoltà dal punto di vista economico.