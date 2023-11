Serie A, oggi si assegnano i diritti televisivi internazionali

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, oggi pomeriggio, in videocollegamento a partire dalle 14.30, le società di Serie A torneranno a riunirsi per la cessione dei diritti televisivi internazionali che verranno assegnati in alcuni paesi esteri, dopo aver già concluso le trattative in altri territori.