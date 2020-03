Serie A, Parma-SPAL: squadre negli spogliatoi, campionato a rischio sospensione. Decisione entro 30 minuti

A pochi minuti dal fischio d'inizio i giocatori di Parma e SPAL sono stati richiamati negli spogliatoi. In seguito alle parole del ministro Spadafora che ha caldamente consigliato la sospensione del campionato in questo momento difficile, Lega e FIGC sono continuamente in contatto con il governo per decidere se giocare o meno: nel giro di 30 minuti dovrebbe arrivare la decisione, la Serie A è a serio rischio sospensione.