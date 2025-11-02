Serie A, Pioli perde ancora: la Fiorentina crolla in casa contro il Lecce

di Niccolò Crespi

Momento no per la Fiorentina, sempre più in zona retrocessione. Con ben 10 partite senza vittoria, anche quest'oggi i ragazzi di Pioli restano a secco. Il Lecce batte 1-0 la Fiorentina in un match valido per la decima giornata di SerieA, disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. A decidere la partita il gol di Berisha al 23'. In classifica i salentini agganciano il Cagliari al 14° posto con 9 punti, mentre i viola restano fermi in penultima posizione a quota 4.

Questo il tabellino del match:

Fiorentina: De Gea, Dodô, Pongračić, Ranieri ©, Dzeko (15’ st Piccoli), Nicolussi (1’ st Mandragora), Comuzzo (32’ st Fazzini), Kean, Ndour (1’ st Sohm), Fortini, Fagioli (1’ st Gudmundsson). A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Mari, Kospo, Richardson, Kouadio, Parisi. Allenatore: Stefano Pioli

Lecce: Falcone ©, Gaspar, Morente (44’ st Kaba), Štulić (44’ st Camarda), Berisha (31’ st Maleh), Veiga, Banda (28’ st Pierotti), Ramadani, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Kouassi, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: 23’ pt Berisha
Ammoniti: 14’ pt Nicolussi, 15’ pt Fagioli, 41’ pt Veiga, 21’ st Kean, 42’ st Ranieri
Recupero: 1’ pt – 6’ st

Arbitro: Antonio Rapuano sez. di Rimini
 