Serie A, presentate dai fondi le offerte vincolanti: due proposte da oltre 1 miliardo

Sono state presentate le offerte vincolanti delle cordate dei fondi di investimento per la media company di Lega Serie A. E’ quanto appreso dall’agenzia Radiocor da fonti a conoscenza dell’operazione che coinvolge il massimo campionato italiano di calcio. La scadenza per le offerte era stata fissata per la giornata di ieri, 4 ottobre, dopo lo slittamento del termine iniziale, fissato invece al 2 ottobre. In lizza la cordata composta da Cvc-Advent-Fondo Strategico Italiano e quella costituita da Bain Capital e da Nb Renaisssance.

La prima ha messo sul piatto 1,625 miliardi di euro per il 10% della media company della Serie A, mentre Bain e Nb hanno presentato un’offerta da 1,350 miliardi. I meccanismi (sul minimo garantito) avvicinano tuttavia le due proposte. La valutazione dei club sarà fatta in questi giorni, in vista dell'assemblea del 9 ottobre.