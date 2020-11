Serie A, prove di fuga per il Milan dopo il ko in Europa League

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Propone spunti interessanti Lazio-Juventus, big match di questa settimana, di scena all'Olimpico di Roma. La formazione di Inzaghi viene da 4 risultati utili consecutivi tra campionato e Champions, la squadra di Pirlo è ancora imbattuta in Serie A ma non sta brillando. Per gli esperti di Sisal Matchpoint sarà la Juve ad avere la meglio, con la vittoria a 2.00, il successo dei biancocelesti vale 3.50, mentre il pareggio è a 3.70. Anche gli scommettitori si schierano con i bianconeri, l'83% ha infatti puntato sulla vittoria ospite. La capolista Milan, dopo l'inaspettato ko in Champions, si rituffa in campionato dove, in casa col Verona, può provare la fuga. Le quote favoriscono gli uomini di Pioli a 1.47, il successo gialloblù vale 6.50, alta anche la quota pareggio, a 4.60. Nessun dubbio tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto i rossoneri. Altro piatto forte del 7mo turno è Atalanta-Inter, sfida tutta nerazzurra tra due squadre in cerca di riscatto dalle batoste di Champions. La gara è in bilico per i bookmaker, gli uomini di Conte sono avanti a 2.40, la Dea insegue a 2.75, il pareggio è a 3.75. Il 54% degli scommettitori ha scelto la vittoria interista, solo il 20% quella dei bergamaschi. Si affrontano due tra le formazioni che segnano di più in campionato -l'Atalanta con 17 reti, l'Inter con 15- ma anche che subiscono di più (la Dea ha preso 13 reti, l'Inter 10) ci si aspetta quindi una scorpacciata di reti con l'opzione che entrambe segnino nei due tempi a 6.25. In assenza di Lukaku, ancora in forse, Conte spera in un risveglio di Lautaro Martinez, a digiuno da gol dal 4 ottobre scorso: la rete dell'argentino è a 2.50. La Roma va a Genova contro il Grifone da favorita, dopo aver conquistato 11 punti su 15, i giallorossi proseguono la scia positiva contro i rossoblù in difficoltà la cui vittoria è a 5.50, facile il successo capitolino a 1.55, il pari vale 4.40. Il Napoli, dopo il ko col Sassuolo, vuole rimettersi in carreggiata. Gli azzurri affrontano un Bologna rinfrancato dal successo con il Cagliari: la vittoria dei rossoblù è a 4.75, quella dei partenopei a 1.67, il pari si gioca a 4.10. (ANSA).