Serie A, Pulisic eletto dalla Serie A MVP del mese di settembre

La Lega Serie A ha eletto Christian Pulisic come miglior giocatore del mese di settembre. 7 partite giocate tra campionato e coppa italia, con 6 gol e 2 assist all'attivo. Con i suoi numeri e le sue prestazioni è diventato fin da subito trascinatore dei rossoneri e giocatore imprescindibile per Massimiliano Allegri. I prossimi impegni di Pulisic in Nazionale:

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin - Amichevole

Stati Uniti-Australia: mercoledì 15 ottobre alle 3.00, Commerce City - Amichevole