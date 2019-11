Serie A, punti nel 2019: Milan settimo

Chi ha conquistato più punti nel 2019? Questa la classifica di TMW in merito ai punti conquistati in gare di Serie A in questo anno solare, quindi a partire dalla prima giornata del girone di ritorno dello scorso campionato più le giornate fin qui disputate nell'attuale campionato.

La Juventus è saldamente al comando e, in virtù delle ultime partite, ha preso il largo rispetto all'Atalanta che adesso è addirittura terza, alle spalle anche dell'Inter che sabato sera ha vinto nettamente all'Olimpico contro il Torino. Quarta posizione per la Roma, che ha staccato un Napoli sempre più in crisi: in 32 partite i partenopei hanno conquistato 55 punti, solo uno in più della Lazio ormai davvero a un passo. Di seguito il dato.

Punti conquistati in gare di Serie A nel 2019

Juventus (32 partite) - 72 punti

Inter (32) - 64 punti

Atalanta (32) - 63 punti

Roma (32) - 61 punti

Napoli (32) - 55 punti

Lazio (32) - 54 punti

Milan (32) - 51 punti

Torino (32) - 50 punti

Cagliari (31) - 45 punti

Bologna (32) - 44 punti

Udinese (32) - 39 punti

Sampdoria (32) - 36 punti

Parma (32) - 34 punti

SPAL (31) - 33 punti

Sassuolo (31) - 31 punti

Fiorentina (32) - 31 punti

Genoa (31) - 27 punti

Empoli (19) - 22 punti

Hellas Verona (13) - 18 punti

Frosinone (19) - 15 punti

Lecce (12) - 10 punti

Brescia (12) - 7 punti

ChievoVerona (19) - 6 punti