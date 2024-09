Serie A, questa la Top 11 della 3ª giornata di campionato

Un altro turno deludente per il Milan di Fonseca, ancora a secco di vittorie e con la gara contro la Lazio che ha confermato questo curioso dato: i rossoneri non vanno oltre il pareggio a Roma e salgono a due punti in classifica. Quattro per la Lazio, al primo pari dell'anno, come per il Parma, al primo ko in Serie A. L'Inter continua a vincere, mentre stupisce l'Udinese nelle zone alte della classifica. Juventus e Roma non si fanno male e pareggiano 0-0, con i giallorossi a 2 punti proprio come i rossoneri.

Di seguito la Top 11 di Serie A della terza giornata:

Alex Meret (Napoli) 7.5

Jackson Tchatchoua (Hellas Verona) 7.5

Saul Coco (Torino) 7.5

Evan Ndicka (Roma) 7.5

Nuno Tavares (Lazio) 7.5

Daniel Maldini (Monza) 7

Nicolò Barella (Inter) 7.5

Giovanni Fabbian (Bologna) 7

Emmanuel Gyasi (Empoli) 7

Marcus Thuram (Inter) 8

Romelu Lukaku (Napoli) 7.5