Serie A, rimonta del Napoli con Osimhen: è 2-1 all'Udinese

Un Napoli a doppia faccia ribalta l'Udinese e aggancia il Milan, in campo questa sera a Cagliari, in testa alla classifica. Dopo un primo tempo difficile, che non vede la squadra di Spalletti giocare in modo fluido e subire l'intensità dell'Udinese di Cioffi, la squadra azzurra cambia completamente nel secondo tempo, e trainata da Victor Osimhen, riesce a sovvertire l'iniziale vantaggio di Deulofeu. Dopo novantasei minuti di montagne russe esplode l'urlo del Maradona: il Napoli vince e aggancia la vetta della Serie A, almeno per qualche ora.