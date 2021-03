Serie A, Sampdoria-Cagliari 2-2

Un primo tempo dominato dal Cagliari, poi tre minuti di follia e la vittoria in mano alla Sampdoria. Tutto finito? Assolutamente no, Nainggolan alza la voce e dice la sua in pieno recupero con un gran gol dalla distanza: finisce 2-2 tra blucerchiati e rossoblù dopo un match in cui è successo praticamente di tutto. Un punto a testa al termine di una gara spettacolare, ma i sardi non ne approfittano e rimangono a +2 sulla zona rossa dopo il ko del Torino in casa del Crotone.