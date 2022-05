Serie A, Sandro Tonali è il giocatore del mese di maggio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le prestazioni sul campo, fioccano anche i riconoscimenti per Sandro Tonali che è stato selezionato dalla Lega di Serie A e dallo sponsor Easports come giocatore del mese di maggio del campionato. Nelle ultime gare Tonali, affianco a partite di grande sacrificio si è trasformato in goleador: già nella storia il gol all'ultimo secondo con la Lazio che regala i tre punti al Milan e la doppietta che ribalta il Verona due settimane più tardi. I complimenti al numero 8 sono arrivati, puntuali, anche da parte della società stessa attraverso i profili social. Il premio, come riporta il comunicato della LEga di Serie A, sarà consegnato al calciatore nel pre-partita di Sassuolo-Milan questa domenica. Congratulazioni Sandro!