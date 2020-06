Serie A, scatta l'allarme infortuni: in aumento del 25% giocando ogni tre giorni

Secondo quanto riportato da La Stampa uno studio dell'UEFA indica che gli infortuni aumentano del 25% con le partite giocate ogni tre giorni. I primi segnali in arrivo dalla Bundesliga sono critici in questo senso e la Serie A è già preoccupata prima di riprendere a giocare. Basta pensare agli ultimi casi legati a Higuain e Milinkovic-Savic, con Juventus e Lazio già alle prese con le rose che si accorciano. Per il Pipita, però, la Juventus ha escluso lesioni, e per Milinkovic è stata annullata anche la risonanza: solo una botta per il serbo.