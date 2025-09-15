Serie A, solo 0-0 tra Verona e Cremonese: l'esordio di Vardy non incide
Termina così anche la penultima partita di questa terza giornata di campionato 2025/2026. E' infatti da pochissimo finita la partita al Bentegodi: Hellas Verona e Cremonese hanno chiuso il match con il punteggio di 0-0. I gialloblu si sono fatti preferire largamente per le tante occasioni create, con gli ospiti che di fatto non hanno mai impegnato Montipò, se non con un tiro di Sarmiento dalla distanza nel finale.
La squadra di Zanetti paga la poca precisione nel concludere l'azione, oltre che un'ottima prova di Audero. Gagliardini, lanciato subito titolare da Zanetti dopo la firma, subisce un infortunio alla spalla dopo 30 minuti autoritari. Esordio in A per Jamie Vardy, entrato a mezz'ora dalla fine e isolato in avanti. La Cremonese "stacca" Il Milan di un punto, andando a 7 in classifica dopo tre partite.
