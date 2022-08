Serie A, solo 68 italiani titolari nella prima giornata di campionato

MilanNews.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta questa mattina una statistica curiosa e che fa riflettere. Nel corso della prima giornata di campionato sono scesi in campo 220 calciatori titolari ma solo 68 erano italiani, il 31%. Nella gara tra Milan e Udinese, nello specifico, figurava un azzurro per formazione: nei rossoneri il capitano Davide Calabria, per i friulani il portiere Silvestri. La squadra con più italiani titolari in campo è stata il Monza di Berlusconi e Galliani, 8.