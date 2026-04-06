Serie A, solo un pareggio per 0-0 tra Udinese e Como

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Scialbo pareggio per 0-0 tra Udinese e Como. Una partita che non ha regalato grandi emozioni e che ha visto i lariani gestire palla senza però mai riuscire ad affondare. L'Udinese ha provato a calciare verso la porta, ma la retroguardia del Como è sempre rimasta in allerta.

Un punto a testa che rende sicuramente più felice l'Udinese, che si porta a 40 punti, il Como rallenta nella corsa Champions League e si porta 58 lunghezze, a +4 dalla Juventus impegnata nel pomeriggio in casa contro il Genoa.