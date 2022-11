Serie A, sono 73 gli "italiani" convocati al Mondiale: 7 i rossoneri

MilanNews.it

Come riporta Repubblica questa mattina sulle proprie colonne, saranno 73 i giocatori che militano in campionati italiani che parteciperanno al Mondiale in Qatar che comincerà tra pochi giorni. Tra le fila del Milan saranno 7 i giocatori a partire per il Qatar: Giroud e Theo (Francia), Kjaer (Danimarca), Leao (Portogallo), De Ketelaere (Belgio), Ballo-Tourè (Senegal), Dest (Usa). In più Alexis Saelemaekers (Belgio) è stato inserito nella lista delle riserve.