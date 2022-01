Serie A, sono circa 25 i giocatori che ancora non si sono vaccinati contro il Covid

Come riportato dal Corriere della Sera, sono circa 25 i giocatori di Serie A che ancora non hanno fatto il vaccino anti Covid 19. Il quotidiano spiega che servirebbe una legge ad hoc per l'obbligo vaccinale per i calciatori, ma al momento questa strada non sembra essere stata presa in considerazione. Il vaccino è fortemente caldeggiato, considerando che al momento, chi non ha ricevuto nemmeno una dose, può giocare ma non può né viaggiare né pernottare negli alberghi oltre che negli spogliatoi.