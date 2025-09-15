Serie A, stasera si chiude la terza giornata con due partite. Una squadra può superare il Milan

Si riporta di seguito il programma della terza giornata di Serie A:

13/09/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Parma DAZN

13/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Inter DAZN

13/09/2025 Sabato 20.45 Fiorentina-Napoli DAZN/SKY

14/09/2025 Domenica 12.30 Roma-Torino DAZN

14/09/2025 Domenica 15.00 Atalanta-Lecce** DAZN

14/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Udinese DAZN

14/09/2025 Domenica 18.00 Sassuolo-Lazio DAZN/SKY

14/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Bologna DAZN

15/09/2025 Lunedì 18.30 Verona-Cremonese DAZN

15/09/2025 Lunedì 20.45 Como-Genoa DAZN/SKY

LE DICHIARAZIONI DI MISTER ALLEGRI

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna: "Se vogliamo arrivare tra le prime quattro, bisogna prendere un tot di gol. Abbiamo creato occasioni, fatto una parttia molto buona. Anche quando il Bologna ha tenuto il pallino in mano, non abbiamo subito niente rimanendo ordinati. Stiamo crescendo, c'è grande partecipazione. Era importante vincere, poi non bisogna esaltarsi. Modric è un campione, su tutto. Ed è anche molto umile, perché è al servizio della squadra. Siamo molto contenti di averlo, io di allenarlo e i compagni di averlo con loro. Chiede scusa, non si ferma, è meraviglioso. Ci sono partite che vanno in un modo, altre in un altro. Quando il Bologna ha attaccato, siamo stati attenti a non disunirci. Ma non ci si deve esaltare. Un passettino alla volta. Noi speriamo di averla al più presto possibile. È un aiuto per tutta la squadra. Siamo solo alla terza giornata. Il campionato si allungherà dopo la sosta di ottobre. Gimenez ha giocato da uomo squadra. L'ultima palla che ha avuto era un po' stanco, poco lucido, ma deve stare tranquillo perché i gol li farà. Credo abbia fatto la miglior partita da quando sono arrivato io".