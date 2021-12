Serie A, tante presenze e minutaggio alto per Brahim Diaz

Ha giocato tanto, Brahim Diaz, in questa stagione, diventando un punto di riferimento importante per il Milan. Dopo il Covid lo spagnolo ha faticato a incidere, questo è vero, ma Pioli difficilmente ha rinunciato alla sua qualità. Non a caso, soffermandoci sul campionato, l’ex City ha messo a referto 15 presenze (su 19 gare di Serie A), per un totale di 965 minuti giocati.