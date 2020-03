Serie A, tempi lunghi per gli allenamenti: quarantena per chi rientra dall'estero

Tempi lunghi per l'eventuale ripresa degli allenamenti che secondo il Corriere dello Sport non verrà presa in considerazione prima del 16 aprile, data già varata dalla Regione Lombardia e che potrebbe presto essere allargata a tutto il paese per tornare a fare sport lontano dalla propria abitazione. I club che hanno lasciato partire i propri giocatori, come per esempio Inter e Milan, pensano che non abbia senso richiederne il rientro prima dell'1-2 aprile, considerando non solo i numeri che stanno spostando la luce in fondo al tunnel ogni giorno più lontano, ma anche che chi rientrerà nel nostro paese, dovrà comunque passare almeno 14 giorni in isolamento. Questo è il caso anche dei giocatori della Juventus, come Ronaldo o Douglas Costa, ma anche di Gervinho del Parma, giusto per citare un'altra società. Sarà l'andamento del virus a dettare i tempi, che però, nonostante le speranze, non paiono assolutamente essere brevi.