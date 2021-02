Una serata da dimenticare per il Milan, che al “Picco” di La Spezia ha rimediato la terza sconfitta in Serie A nel 2021 (gli altri k.o. sono arrivati contro Juventus e Atalanta). Il nuovo anno, dunque, non è iniziato benissimo per i rossoneri di Pioli, probabilmente a corto di benzina dopo aver corso in solitaria per parecchi mesi.