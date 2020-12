Con 32 conclusioni totali, Zlatan Ibrahimovic occupa la decima posizione nella speciale classifica dei tiri in porta nella Serie A 2020-2021. Nonostante abbia giocato poche partite in questa stagione (appena 6 presenze), lo svedese, entrando anche in questa specifica "top ten", dimostra di essere uno degli attaccanti più pericolosi (per gli avversari, ovviamente) del campionato.