Serie A, Torino-Cagliari 2-0: la decide Che Adams. La classifica aggiornata

Il Torino vince e convince contro il Cagliari. L'ex Nicola viene spazzato via dalla truppa di Vanoli, trascinata dalle reti di Che Adams tra il 6' e il 62'. L'attaccante tanto richiesto è forse già in casa?

Che Adams la sblocca dopo sei minuti

Pronti-via e i granata sono già in vantaggio. Vlasic lancia sulla destra Lazaro, l'ex Inter premia la sovrapposizione interna di Ricci, che entra in area e serve al centro Che Adams. Controllo e bolide sotto la traversa dello scozzese, con palla alle spalle di un incolpevole Caprile. Il Cagliari accusa il colpo e al 29' per poco non subisce il 2-0: Karamoh si presenta davanti a Caprile e calcia, trovando l'ottima respinta del nuovo portiere dei sardi. Nel finale di frazione altra doppia occasione per i padroni di casa: al 41' Pederson scambia palla in area con Vlasic e calcia davanti a Caprile, che ancora una volta si fa tuttavia trovare pronto; al 44' destro a giro di Karamoh dopo essere sfuggito a Zappa e deviazione del solito ex Napoli in angolo. Il primo tempo finisce così 1-0 per la truppa di Vanoli, che ha letteralmente dominato la scena.

L'Olimpico Grande Torino esulta dopo 91 giorni

Nella ripresa il copione non cambia e al Torino viene subito annullato il gol del raddoppio. Vlasic trova sulla sinistra Karamoh, palla in area per Lazaro che non sbaglia a due passi da Caprile, ma il numero 7 era in fuorigioco. Tameze chiama Caprile all'ennesima parata con un gran colpo di testa al 53', poi ecco il 2-0 ormai nell'aria. Fermato precedentemente dal palo a porta sguarnita, Adams si riscatta e realizza la sua personale doppietta depositando la palla in rete dopo una clamorosa traversa colpita da Karamoh. Controllo VAR, per un possibile fallo a inizio azione del 7 granata su Luperto, e marcatura convalidata. Il Toro vince 2-0 e fa riesultare l'Olimpico Grande Torino dopo ben 91 giorni. Brutto stop invece per il Cagliari, tanto dal punto di vista del gioco quanto della classifica.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 50 (21 gare giocate)

Inter 47 (20)

Atalanta 43 (21)

Lazio 39 (21)

Juventus 37 (21)

Fiorentina 33 (20)

Bologna 33 (20)

Milan 31 (20)

Roma 27 (21)

Udinese 26 (21)

Torino 26 (22)

Genoa 23 (21)

Como 22 (21)

Cagliari 21 (22)

Empoli 20 (21)

Parma 20 (21)

Lecce 20 (21)

Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)