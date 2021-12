Serie A, tre giocatori fermati per un turno. Multa al Milan per cori insultanti

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Tre giocatori squalificati per una giornata e 10 mila euro di ammenda al Milan per i cori di discriminazione territoriale: lo ha deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mstrandrea, in relazione alle partite della 18/a giornata. Tra i calciatori espulsi, un turno di stop è stato comminato a Cristiano Biraghi (Fiorentina) e a Giangiacomo Magnani del Verona. Tra i non espulsi, fermato per una giornata Federico Ceccherini (Verona). Il giudice sportivo ha poi inflitto 10.000,00 euro di ammenda al Milan "per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". (ANSA).