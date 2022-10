MilanNews.it

Terza vittoria in tre partite per Raffaele Palladino sulla panchina del Monza; i brianzoli hanno battuto per 2-0 lo Spezia grazie alle reti di Carlos Augusto al 32esimo e di Pablo Marì al 64esimo, portandosi a 10 punti in classifica, a soli 3 punti di distanza dalla Juve di Allegri.