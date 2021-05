Serie A, tutte le combinazioni per la possibile qualificazione in Champions del Milan

A pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Bergamo la tensione è palpabile, e non può essere altrimenti visto che la sfida contro l'Atalanta determinerà tutta la stagione rossonera. Il Milan si giocherà la qualificazione in Champions League al Gewiss Stadium, la Dea è l'ultimo ostacolo, od opportunità in base ad i punti di vista, per tornare nell'Europa che conta. Al netto della classifica attuale, Milan e Napoli a 76 punti, Juventus a 75, dal terzo al quinto posto, queste sono tutte le combinazioni che permetteranno al Milan di raggiungere la Champions League.

Se il Milan vince: i rossoneri sono qualificati a prescindere, non interessano i risultati di Napoli e Juventus.

Se il Milan pareggia: si qualifica se la Juventus perde o pareggia e/o il Napoli perde o pareggia.

Se il Milan perde: si qualifica se la Juventus perde o pareggia e/o il Napoli perde.