Serie A, tutte le quote della seconda giornata di campionato

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Mandata in archivio la prima tornata di campionato, che ha prodotto zero pareggi e il successo delle prime otto dello scorso anno, la Serie A si tuffa nella seconda giornata con uno dei tanti derby lombardi che caratterizzeranno la stagione. I campioni d'Italia del Milan volano a Bergamo dove, domenica sera, saranno ospiti di un'Atalanta che vuol dimostrare di essere ancora tra le grandi del campionato nonostante i tanti cambiamenti in rosa. I rossoneri partono leggermente favoriti, secondo gli esperti Sisal, a 2,50 contro il 2,75 dei padroni di casa con il pareggio offerto a 3,50. Il Milan, contro la Dea, cerca il quarto successo consecutivo in campionato. La seconda di campionato verrà aperta dalla sfida tra Torino e Lazio, sabato alle 18.30. I biancocelesti partono avanti, per gli esperti Sisal, e sono dati vincenti a 2,30 rispetto al 3,00 dei granata mentre per il pareggio si sale a 3,50. Proprio la divisione della posta è il punteggio più frequente negli ultimi tempi visto che Torino e Lazio arrivano alla sfida da tre pareggi in fila, gli ultimi due terminati 1-1: il terzo risultato esatto consecutivo del genere è dato a 6,75. Vista la propensione offensiva delle due squadre, il Goal, a 1,60, si fa preferire al No Goal, offerto a 2,20. Il protagonista più atteso è, neanche a dirlo, Ciro Immobile. Miglior marcatore della sfida, con 10 gol segnati con entrambe le maglie, e a segno in 6 delle ultime sette gare contro i granata: unica eccezione lo 0-0 del maggio 2021 quando sbagliò un rigore. Il capitano della Lazio ancora a segno si gioca a 2,00. Juric, dal canto suo, si affida a Toni Sanabria, nuovo punto di riferimento dell'attacco del Torino. Il nuovo numero 9 granata, maglia ereditata dal Gallo Belotti, cerca il secondo gol consecutivo in campionato, ipotesi offerta a 3,25. (ANSA).