Serie A, Udinese-Genoa 2-2: i liguri si fanno rimontare nel finale

Il Genoa, prossimo avversario del Milan in Serie A, si fa agguantare allo scadere dall'Udinese: la squadra di Gilardino, nonostante il difficile impegno in trasferta, aveva controllato la partita e stava per portare a casa 3 punti grazie alla doppietta di uno scatenato Gudmundsson.

Nel finale i friulani trovano il pari, 2-2, con un autogol di Matturro al novantunesimo.