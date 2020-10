Serie A, Udinese-Parma 3-2

I rinforzi da Watford cambiano volo all'Udinese: è Nacho Pussetto a realizzare il gol decisivo nella gara casalinga contro il Parma, battuto 3-2 dopo una gara intensa e ricca di colpi di scena, ma anche di errori, che vede premiati i friulani con l'intera posta in palio. Per la squadra di Gotti successo che permette di salire a quota tre in classifica e abbandonare l'ultimo posto della graduatoria, mentre i ducali non possono che recriminare sui troppi errori fatti.