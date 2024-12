Serie A, Udinese-Torino 2-2: i granata pareggiano in rimonta

vedi letture

Due gol per parte, anche se a masticare amaro è soprattutto l'Udinese che a un certo punto pensava di averla vinta. Il Torino rimonta e il lunch match del Bluenergy Stadium: la gara tra bianconeri e granata termina così sul risultato di 2-2. Visto il finale dopo il batti e ribatti, sta bene a entrambe. I bianconeri si portano così a 24 punti in classifica, meno due dal Milan ottavo - ma con due partite in più - mentre gli ospiti di Vanoli staccano momentaneamente la Roma, impegnato proprio contro i rossoneri questa sera.

Udinese-Torino finisce 2-2

Udinese avanti all'intervallo. Il primo tempo è incostante e frammentario, dal ritmo lento e spezzettato dai tantissimi fischi dell'arbitro Fourneau, che non aiuta le due squadre a entusiasmare il pubblico. A fare la partita è soprattutto l'Udinese, mentre il Torino - che gioca al suono ormai costante dei cori dei propri tifosi contro Urbano Cairo - fatica a esprimersi. I friulani sbloccano la gara nel finale, su un calcio d'angolo del solito Thauvin: Bijol devia e Touré corregge in rete, per la prima volta in Serie A.

Fuga e rimonta. Tutt'altra musica nella ripresa. Runjaic, in tribuna causa virus nella prima frazione, rientra in panchina, ma è Vanoli a operare due cambi determinanti per cambiare la storia della domenica. Il raddoppio dell'Udinese, sempre su palla inattiva, porta la firma di Lucca, ma la reazione del Torino è veemente: in dieci minuti, dal 53' al 63', i granata rimontano due reti grazie alle marcature di Adams e Ricci, su assist sempre dello scozzese. Parte la girandola dei cambi, compreso Alexis Sanchez, salutato dai cori del pubblico di casa in quella che potrebbe essere una delle sue ultime apparizioni in bianconero.

UDINESE-TORINO 2-2

(40' Touré, 49' Lucca; 53' Adams, 63' Ricci)