MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Seconda vittoria consecutiva per il Lecce. Dopo l'Atalanta, i ragazzi terribili di Baroni battono anche la Sampdoria: a Marassi finisce 2-0, grazie alle reti - una per tempo - di Colombo e Banda. La sosta può arrivare in aiuto dei liguri, penultimi in classifica con appena 6 punti in 15 partite e sempre più in crisi.