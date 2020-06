Serie A, una partita in chiaro e highlights live: ecco il piano tv di Spadafora

Incontro positivo ieri tra il ministro dello Sport Spadafora e la delegazione di Sky per parlare della possibilità di trasmettere in chiaro il campionato. La discussione prosegue con l'idea di rendere visibile a tutti una partita a turno, su TV8 se fosse tra quelle di Sky, o in streaming free per tutti se fosse su DAZN. Per quanto riguarda Rai e Mediaset, non verrà permesso di trasmettere lo stesso match come inizialmente richiesto, ma cambieranno le regole per gli highlights, che potranno essere trasmessi praticamente live e quindi senza l'obbligo di aspettare per decine di minuti come accadeva nel corso della stagione. Un embargo ridotto che dovrebbe proseguire fino al termine del campionato e dunque proseguendo oltre le 2-3 giornate previste con diffusione di una partita in chiaro. Al vaglio anche l'idea vintage di poter permettere a 90° minuto, oltre che una sorta di contenitore live in prima serata in contemporanea col turno di campionato, anche una sintesi allargata della partita come accadeva prima delle pay tv, quindi 30 anni fa. Niente da fare per la "diretta gol" per tutti, ipotesi ormai accantonata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.