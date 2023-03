Serie A, verso Udinese-Milan: tutte le statistiche del match

Fonte: statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it

La 27ma giornata di Serie A è alle porte, e il Milan, senza Giroud e senza Theo colpito da influenza si appresta a fare visita all'Udinese di Sottil. In settimana, dopo il pareggio contro la Salernitana, l'attenzione era tutta puntata al sorteggio di Champions che è avvenuto e che ha messo il Milan di fronte alla schiacciasassi Napoli, per un derby italiano, e ad un'eventuale sfida contro l'Inter sul percorso verso la finale, ammesso che entrambe le milanesi riescano ad avere la meglio sulle avversarie (i nerazzurri hanno pescato il Benfica).

Sarà compito del Milan giocare in modo da non fare vedere la differenza di 20 punti in campionato tra le due squadre, per dimostrare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che le sfide su 180 minuti o in gara secca sono un'altra cosa. Intanto però c'è il campionato. Nella giornata del derby tra Lazio e Roma, e del super classico Inter-Juventus, il Milan va ad Udine. Si giocherà il 18 marzo, sarà la 18ma volta in questa data. Finora 9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Curiosamente, di 18 occasioni solo 3 sono state in trasferta, e di queste 3, due erano comunque a San Siro perché erano dei derby, quindi in pratica l'unica volta che il Milan giocò lontano da Milano il 18 marzo fu nel 1934, in casa della Roma, e finì 1-1, con gol di Costantino per i giallorossi e pareggio su rigore di Arcari per il Milan.

Ben 4 i derby in questa data, tutti giocati tra il 1973 e il 1990, una vittoria per parte e due pareggi. L'ultima sfida giocata il 18 marzo risale a due anni fa, quando il Milan perse 1-0 in casa contro il Manchester United nel ritorno degli ottavi di Europa League, con gol di Pogba. In Serie A, l'ultimo precedente è il 3-2 interno contro il Chievo Verona: Calhanoglu portò il Milan avanti, poi il Chievo la ribaltò con Stepinski ed Inglese (due gol in due minuti). Nella ripresa Cutrone e André Silva riuscirono a farla spuntare al Milan. Contro l'Udinese sarà la sfida n.103, la n.52 in trasferta. In Serie A sarà la sfida n.96, la n.48 ad Udine. Nei precedenti di A, 16 vittorie, 19 pareggi e 12 sconfitte.

L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione e fu il pareggio per 1-1 agguantato al 92' grazie ad un gol di Ibrahimovic, dopo che Beto aveva portato i friulani in vantaggio al 17'. Nella stagione 2020-21 ancora Ibra sugli scudi, autore del gol decisivo nel 2-1 ottenuto grazie alla sua rovesciata a meno di 10 minuti dal termine. L'ultima sconfitta risale alla stagione 2019-20, quando l'esordio di Giampaolo sulla panchina rossonera fu macchiato dalla rete di Becao, per lo 0-1 finale. La vittoria esterna più larga ha quasi 100 anni, fu un 6-1 nel 1923, con tripletta di Venerino Papa tra gli altri gol. La sconfitta esterna più pesante invece risale al 2005, ma era in Coppa Italia: il Milan perse 4-1, per il Milan segnò Tomasson, per l'Udinese doppietta di Mauri, poi Iaquinta e Di Michele su rigore.

Nel 2011-12 fu l'unica volta in cui il Milan ribaltò un risultato di sconfitta nel primo tempo, da 0-1 a 2-1 grazie alle reti di Maxi Lopez e di El Shaarawy. Un ribaltone contrario avvenne solo una volta, nel 1979-80, e l'Udinese ribaltò la rete iniziale di Albertino Bigon con i gol nella ripresa di Vriz e Pin. Il Milan ha avuto per 5 volte cartellini rossi ad Udine, e non riuscì mai a vincere quando accadde: 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultima volta fu nel 2017-18, la doppia ammonizione a Calabria arrivò sull'1-0 per il Milan ma poi la sfortunata doppia deviazione Bonucci-Donnarumma su tiro di Lasagna fece finire la gara sull'1-1. Sono 5 anche le occasioni in cui l'Udinese ricevette cartellini rossi, però in un caso riuscì a vincere lo stesso, 1-0 con gol di Sensini, nel gennaio 2003.