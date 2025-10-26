Serie A, vittoria in rimonta del Torino contro il Genoa
(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Il Torino-Genoa batte per 2-1 il Genoa nel match delle 12.30 della ottava giornata di serie A. Un successo ottenuto in rimonta dopo la rete al 7' del primo tempo di Thorsby e concretizzatosi nella ripresa per l'autorete di Sabelli al 18' e il gol di Maripan al 45'. Nel recupero, due parate di Paleari hanno negato il pareggio ai rossoblù, che restano ultimi in classifica con soli 3 punti. (ANSA).
Pubblicità
News
Le più lette
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
live mnLIVE MN - Folgore Caratese-Milan Futuro (1-2): Dutu+Ibra, i rossoneri rimontano momentaneamente la partita!
Vendita San Siro, possibile rogito il 30 o 31 ottobre. Ecco come Milan e Inter finanzieranno il nuovo stadio da 1,5 miliardi
Luca SerafiniPrimato fastidioso: per chi e perché? Rigori, regole, opinioni, commenti: sono tutti tifosi... Gimenez e gli altri titolari, Gimenez e gli altri simulatori. Ossessione Sinner
Franco OrdinePerché Rocchi ha cambiato idea sul rigore? Contraerea al lavoro: Milan serve l’elmetto. Cancellate Perth e puntate su Bari
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com