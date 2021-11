Serie A, vittorie interne per Empoli e Sampdoria: battute Fiorentina e Verona

Vittoria nel derby toscano per l'Empoli, che in rimonta ha superato per 2-1 la Fiorentina al Castellani. I viola, dopo aver sbloccato il parziale con Vlahovic nella ripresa, hanno subito le reti di Bandinelli e Pinamonti nel finale. Successo interno anche per la Sampdoria, passata a Marassi sul Verona per 3-1. I veneti sono passati in vantaggio nel primo tempo con Tameze, a cui hanno risposto nella ripresa Candreva, Ekdal e Murru.