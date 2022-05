Serie B, duello a distanza per la promozione fra Cremonese e Monza: Braida sfida Berlusconi e Galliani

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A 90 minuti dal termine (poi ci saranno playoff e playout) la Serie B non ha ancora decretato quali saranno le squadre promosse direttamente in Serie A. Al comando c’è il Lecce a quota 68 punti, seguito dal Monza a 67 e dalla Cremonese a 66. A 64 invece c’è il Pisa. Considerando che il Lecce nell’ultima partita ha una sfida piuttosto semplice (in casa contro il Pordenone ultimo in classifica) e considerando che il Pisa ha due squadre davanti che dovrebbero fallire, ecco che il secondo posto che vale la promozione diretta se lo contenderanno – con tutta probabilità – il Monza e la Cremonese. Questa è una sfida in cui c’è un po’ di Milan dentro. Infatti, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono rispettivamente presidente e AD del Monza, mentre Ariedo Braida è il consigliere strategico della Cremonese. Ci sarà, di fatto, un duello a distanza fra grandi protagonisti della storia rossonera.