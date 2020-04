Settimana chiave per il calcio: mercoledì commissione medica, giovedì si decide sulla A

Giovedì si decide il calendario della Serie A? Gazzetta.it fa il punto su quella che potrebbe essere la sorte di questa stagione del calcio italiano, raccontando inevitabilmente di una settimana chiave. Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha spiegato che serve "farsi trovare pronti in caso di luce verde". Mercoledì e infatti in programma una nuova riunione della commissione medica della Figc, integrata da medici e scienziati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus.

Via il 4 maggio? Tecnicamente, a oggi, potrebbe ripartire il tutto il 4 maggio, quando scadrà il divieto di allenamenti. Le risultanze della riunione della commissione di mercoledì saranno poi analizzate dal tavolo di lavoro di tutte le componenti federali convocato per giovedì. Sempre in settimana anche la Lega di Serie A farà il punto della situazione sulla possibile ripartenza.