Settore giovanile rossonero, i match in programma nel weekend

Si riporta di seguito il programma, stilato da acmilan.com, del weekend con tutti gli impegni del settore giovanile rossonero:

SABATO 18 DICEMBRE

PRIMAVERA: 13° giornata, Milan-Pescara, ore 13.00 - CS Vismara (Milano)

UNDER 11: 9° giornata, Seguro-Milan, ore 14.00 - CS Comunale (Settimo Milanese, Milano)

UNDER 11 FEMMINILE: 6° giornata (recupero), Città di Opera-Milan, ore 14.00 - Comunale (Opera, Milano)

DOMENICA 19 DICEMBRE



UNDER 17: 12° giornata, Cittadella-Milan, ore 11.00 - CS Tombolo (Tombolo, Padova)

UNDER 12: 2° giornata (recupero), Milan-Lombardia Uno, ore 11.00 - CS Vismara (Milano)

UNDER 15: 9° giornata, Cittadella-Milan, ore 13.30 - CS Tombolo (Tombolo, Padova)

UNDER 10: 8° giornata (recupero), Alcione-Milan, ore 14.00 - CS Vismara (Milano)

PRIMAVERA FEMMINILE: 10° giornata, Como-Milan, ore 14.30 - CS Cislago (Cislago, Varese)

UNDER 18: 13° giornata, Milan-Fiorentina, ore 15.00 - CS Vismara (Milano)